شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط؛ بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط؛ بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولات استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب.
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