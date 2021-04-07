أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط؛ بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولات استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب.

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية