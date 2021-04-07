شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية لـ الخليج 365: 90 % ارتفاع نسبة التطعيم بمركز الظهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية لـ«الخليج 365»، عن ارتفاع نسبة التطعيم بلقاح فايروس كورونا بمركز معارض الظهران إلى 90% من 6000 إلى 11000 حالة في اليوم الواحد، مشيرة إلى تمديد العمل في المركز والبدء الفعلي في التطعيم لمدة 24 ساعة.

وأكدت أن المركز وجميع المراكز والمستشفيات المخصصة للقاحات تحظى برعاية واهتمام بمستوى عالٍ من الخدمة المقدمة من المتطوعين والكوادر الطبية المؤهلة، بدءاً من تنظيم عملية السير خارج المراكز والوقوف الصحيح للمركبات، واستقبال وترحيب المتطوعين للمستفيدين وإرشادهم للبوابات الرئيسية، يلي ذلك الكشف والتسجيل والحصول على رقم، ثم الانتظار وتقديم الضيافة وتوفير سبل الراحة والاطمئنان، حتى يتم الاستدعاء من قبل الكادر التمريضي المخصص والتوجيه لبعض الإرشادات في مرحلة التطعيم، ثم الانتقال إلى النقطة الأخيرة بعد تلقي اللقاح.

ويواصل 28 مركزاً للقاحات فايروس «كورونا» بالمنطقة الشرقية في استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاحات، وذلك للمسجلين عبر تطبيق «صحتي» لتلقي لقاح «كوفيد - 19»، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وإجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.