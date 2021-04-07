شكرا لقرائتكم خبر عن خطة سعودية - بحرينية لمحاربة الفكر المتطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما بحث ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال استقباله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في قصر الرفاع الزاهر بالعاصمة (المنامة)، العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، اتفق الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لدى ترؤسه ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني في العاصمة المنامة، على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تنسيق العمل والتعاون لدعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجيتي البلدين.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأكدا تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم المملكتين، وعبرا عن ارتياحهما عما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.وأكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تهم الجانبين، حيث تم الاتفاق على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.وفي نهاية الاجتماع وقع الجانبان على محضر الاجتماع، كما تم الاتفاق على رفع توصيات اللجنة إلى أمانة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليقرر ما يراه بشأنها.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.