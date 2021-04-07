شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستقبل المواطنين ويفتتح مستشفى الولادة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس الأول (الإثنين) رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول الأمير فهد العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة.

من جهة ثانية، يفتتح أمير منطقة تبوك اليوم، مستشفى الولادة والأطفال الجديد، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضح مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، أن المستشفى هو ضمن مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية تبلغ مساحته 113770 متراً مربعاً وبتكلفة تجاوزت 471 مليون ريال، ويتسع لـ 200 سرير، ومجهز بأحدث التجهيزات والعيادات الطبية الحديثة، والعديد من المرافق التي أُنشئت تماشياً مع أحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات الصحية موزعة على التخصصات الطبية كافة.

من جهة أخرى، ثمّن أمير تبوك ما تحظى به القطاعات الأمنية كافة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، مشيداً بالدور الفاعل الذي يؤديه منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، داعياً إياهم إلى استمرار العطاء والأداء المميز.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء حباب بن شافي البقمي بمناسبة تعيينه.

كما استقبل أمير منطقة تبوك بديوان الإمارة أمس أحد حرفيي المنطقة سليمان العطوي الذي يعمل في حياكة الأقمشة الخاصة بتنجيد الأثاث.

ووصف الأمير فهد بن سلطان، العطوي بالمثال للمواطن الصالح والقدوة الصالحة لغيره وهذا هو العمل والكسب الشريف، مشيداً بالعمل الذي يقوم به، حاثاً على تطوير مهاراته والاستمرار في عمله ليكون مثالاً يحتذى به.