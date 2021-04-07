شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستعرض الخطط الأمنية لتأمين سلامة المعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، يرافقه المشايخ أئمة وخطباء ومؤذنو المسجد الحرام.

وهنأ نائب أمير مكة أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام بقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمع إلى شرح عن خطة رئاسة الحرمين خلال شهر رمضان التي ينفذها أكثر من 4400 موظف وموظفة، بالإضافة لتخصيص قرابة 5 آلاف عامل وعاملة، وتركز الخطة على تقديم الخدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأوضح الرئيس العام أنه سيتم وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي في المصليات بالإضافة إلى تعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة، فيما سيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للفرز.

في غضون ذلك، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة غرفة عمليات أمن المسجد الحرام واستمع إلى شرح من قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي عن دور الغرفة في التسهيل على المصلين والمعتمرين والزوار ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما رأس اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ومسؤولي الجهات ذات العلاقة، مستعرضاً خطط الجهات الرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية والرعاية لهم، بالإضافة إلى إدارة الحشود.