شكرا لقرائتكم خبر عن كرّم القائمين على «مدرستي».. آل الشيخ: نسخة من المنصة للطفولة المبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ القائمين على « منصة مدرستي » من وكالة التعليم العام، وإدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وإدارة التحوّل الرقمي، وإدارة الأمن السيبراني تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي التعليم في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، ومواصلة العمل الجاد. وقال في كلمته خلال الحفل إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة للتحوّل السريع نحو العالم الرقمي منذ بداية جائحة كورونا ؛ لتوفير حلول تعليمية مناسبة وأكثر تطوراً، وأن الوزارة ستطلق خلال العام الدراسي المقبل نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة ابتداءً من رياض الأطفال بطريقة تناسب المرحلة العمرية للأطفال، وتشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم. وأضاف: إن وزارة التعليم استطاعت ابتكار نموذج للتعليم الإلكتروني بكفاءات وطنية شابة وملهمة، سخرت فيه جميع الأدوات التنظيمية والتقنية؛ لتقديم خدمات التعليم عبر منصة تعليمية وطنية خلال وقت قياسي وبكفاءة عالية، مثمناً جهود العاملين في قطاعات الوزارة لاستمرار رحلة التعليم بيسر وجودة عالية؛ بدءاً من إعداد الجداول والحصص الدراسية ورصد الحضور والغياب وإنشاء الفصول الافتراضية، إضافة إلى أداء الواجبات والاختبارات وإعلانات المدرسة وأنشطتها والتواصل المجتمعي ومؤشرات الأداء والتقارير وأدوات مايكروسوفت 365. وأشاد الدكتور آل الشيخ بالمكتسبات النوعية التي تحققت في منصة مدرستي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رسم إستراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة.

