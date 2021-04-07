“التجارة” تمنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق ودعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية

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دعت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، المنشآت التجارية لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء، وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده من فيروس كورونا.

وشددت على عدد من الإجراءات، وهي: منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع دعوة “المشاهير والمعلنين”، وكذلك منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.

ونوهت إلى أن عقوبات المنشآت المخالفة تتمثل في غرامة مالية، والإحالة للنيابة العامة، والإغلاق لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

Source akhbaar24.argaam

