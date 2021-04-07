أخبار السعودية اليوم.. وزارة التعليم تعلن 5 ضوابط لفتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية.. ورفع الطاقة الاستيعابية لـ«الحرم» إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية إلى 394169، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 380772، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6711 حالة وإلى التفاصيل:

سفير السعودية بعمان: زيارة الأمير فيصل بن فرحان لدعم الأردن فقط

نفى سفير المملكة العربية السعودية بالأردن، نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، المزاعم المنتشرة حول زيارة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الأردن؛ حيث أكَّد السديري أنَّ الزيارة تتعلق بدعم المملكة الهاشمية فقط، ولم يناقش الوزير أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات.

ارتفاع إصابات كورونا الحرجة بالسعودية إلى 846.. والنشطة 6686

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 6686 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 846 حالة، وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و467 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة: الرياض تتصدر 5 مناطق سعودية في إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 363 حالة، وسجَّلت مكة المكرمة 154 حالة، والمنطقة الشرقية 112 حالة، وسجَّلت عسير 24 وسجلت القصيم والمدينة المنورة 22 حالة لكل منهما، وسجلت حائل 21، وجازان 20، وتبوك 16، ونجران 11، والجوف 10، والحدود الشمالية 9، والباحة 8 حالات.

ارتفاع وفيات كورونا بالسعودية إلى 6711.. ووزارة الصحة تعلن الإصابات الجديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 394169، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 380772، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6711 حالة، وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل»

رئيس الأركان يخرج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخرج الدورة (18) من طلبة الكلية وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف، وكان في استقباله الفريق أول الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وكبار الضباط في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

رفع الطاقة الاستيعابية لـ«الحرم» إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ

صرَّح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلّين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و (100 ألف مصلٍّ) يوميًا، يشمل ذلك الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءًا من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

«النيابة العامة»: حظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال والتدخين أمامهم

حظرت النيابة العامة السعودية، بيع التبغ أو أيٍّ من مشتقاته للأطفال، سواء كانوا يشترونها لأنفسهم أو لغيرهم أو التدخين في وجودهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وشاركت النيابة العامة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "يُحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده."

5 ضوابط لفتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر «نظام فارس»

كشفت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط فتح بطاقة الترقية لمنسوبيها من أصحاب الوظائف الإدارية على «نظام فارس»، وذلك بعدما أعلنت أنه سيتمّ فتحها غدًا الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساء.

التنقل الوظيفي.. «الموارد البشرية» تحدد خطوات الاستفادة من الخدمة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات وإجراءات الاستفادة من وتنفيذ خدمة التنقل الوظيفي، وأوضحت الوزارة من خلال دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ هذه الخدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

حملة مشتركة تضبط حطبًا محليًا بالرياض.. وعقوبات تنتظر المخالفين

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، كميات من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، خلال حملة مشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت المحال التجارية (المطاعم– المخابز)، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، وتأتي الحملة التي نفذها مكتب الوزارة في الرياض، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، بزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

رسميًا.. 4 أنشطة تعرِّض المنشآت التجارية والأسواق للغرامة والإغلاق

دعت وزارة التجارة، المنشآت التجارية والمستهلكين للتقيد بالإجراءات الاحترازية، ومنع أيّ ممارسات تتسبَّب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية؛ وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده من الفيروس، وشدَّدت الوزارة، على منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحال أو الأسواق، وكذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية ومنع مناسبات تدشين المنتجات أو الخدمات الجديدة لدى المنشآت.

التأشيرة المنتهية دون علم صاحبها.. منصة «أبشر» توضح كيفية التصرف

أوضحت منصة أبشر، الخطوات المطلوبة بشأن التأشيرة المنتهية دون علم صاحبها، وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه الدخول لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، المديرية العامة للجوازات، إرسال طلب».

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