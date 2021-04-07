التأشيرة المنتهية دون علم صاحبها.. منصة «أبشر» توضح كيفية التصرف

أوضحت منصة أبشر، الخطوات المطلوبة بشأن التأشيرة المنتهية دون علم صاحبها.

وقال المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه الدخول لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، المديرية العامة للجوازات، إرسال طلب».

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردّها من أحد المستفيدين قال فيه: أنا يمني الجنسية، وتأشيرة زوجتي انتهت، ولم أقم بتمديدها قبل انتهائها ولم أكن أعلم بأنها منتهية إلا بعد الانتهاء.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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