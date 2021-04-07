تنويه من وزارة الصحة: أدوية «تخثر الدم» لا تتعارض مع لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكنهم تلقي لقاح، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «الوالدة تأخذ مسيل هل يمنع المسيل أخذ لقاح كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي التابع لوزارة الصحة (الصحة_937) عبر موقع «تويتر»: «المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه».

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