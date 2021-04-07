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تنويه من وزارة الصحة: أدوية «تخثر الدم» لا تتعارض مع لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على ضرورة مراقبتها..

أوضحت وزارة الصحة، أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكنهم تلقي لقاح، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «الوالدة تأخذ مسيل هل يمنع المسيل أخذ لقاح ؟».

ورد الحساب الرسمي التابع لوزارة الصحة (الصحة_937) عبر موقع «تويتر»: «المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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