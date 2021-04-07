شروط إجراء الاختبارات «عن بعد» في أكاديمية «تقييم»

بينّت الهيئة السعودية للقيمين المعتمدين "تقييم"، اشتراطات إجراء الاختبارات عن بعد في أكاديمية تقييم.

ونشرت هيئة تقييم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "تعرفوا على بعض سياسات وشروط اختبارات أكاديمية تقييم.. اطلعوا على باقي التفاصيل عبر دليل الاختبارات عن بعد".

وحددت هيئة القيمين المعتمدين، متطلبات وإجراءات الإعداد المسبق (قبل يوم الاختبار عن بعد) وتتمثل في توافر المتطلبات التالية :

أولًا : المتطلبات التقنية اللازمة للاختبار عن بعد :

- يمكنك الدخول باستخدام جهاز الكمبيوتر فقط، ولا يمكنك الدخول عن طريق الجوال.

- يتطلب الاختبار تحميل متصفح google chrome

- تنصيب أداة witwiser في متصفح chrome google

- كاميرا موجهة لوجه المتدرب (إزالة أي ملصق على الكاميرا)

- مايكروفون وجودة صوت جيدة.

- دخول الاختبار يتم من خلال حسابكم في بوابة قيمة حسب الوقت المحدد .

- أثناء الاختبار تأكد من وجود كاميرا ّمفعلةّ موجهة لوجه المتدرب.

- عند الانتهاء من الإجابة على كل أسئلة في الاختبار،

- يمكنك ضغط زر ( تسليم الاختبار )

- يجب الانتباه لمدة الاختبار، فبعد نهاية المدة ستغلق الصفحة تلقائيًا، والأسئلة التي لم تجب عليها ستعتبر خاطئة.

- يمنع الخروج من صفحة الاختبار قبل تسليم الاختبار أو انتهاء الوقت المحدد، وما عدا ذلك ستعتبر محاولة غش.

وأوضحت الهيئة السعودية للقيمين المعتمدين "تقييم"، المتطلبات والإجراءات والتعليمات التي يجب الالتزام بها أثناء الخضوع للاختبار عن بعد وتتمثل في :

- دخول الاختبار والبدء من خلال الحساب الشخصي في بوابة "قيمة" في الموعد المحدد

- الجلوس في غرفة هادئة بإضاءة مناسبة

- الالتزام بمكانك مقابل الجهاز طيلة وقت الاختبار

- تجنب الالتفات أثناء أداء الاختبار

- عدم استخدام اليدين في أي نوع من أنواع لغة الإشارة

- عدم حجب الكاميرا بأي وسيلة

- عدم حجب الأذنين بأي ملبوس وحظر استخدام السماعات

- عدم القيام بتحديث الصفحة بعد البدء في الاختبار مطلقا

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