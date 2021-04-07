سفير السعودية بعمان: زيارة الأمير فيصل بن فرحان لدعم الأردن فقط

نفى سفير المملكة العربية السعودية بالأردن، نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، المزاعم المنتشرة حول زيارة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الأردن؛ حيث أكَّد السديري أنَّ الزيارة تتعلق بدعم المملكة الهاشمية فقط، ولم يناقش الوزير أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات.

ورد السفير السديري (عبر حسابه على موقع تويتر على سؤال: هل طلب وزير خارجية السعودية الإفراج عن باسم عوض الله في زيارته للأردن؟»؛ حيث نفى ما يشاع في هذا الشأن تمامًا، وقال: «سمو الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كل المجالات، ولم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات».

كان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عن لقائه بالأمير فيصل بن فرحان، قال فيها: «حوار أخوي معمّق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكّدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات».

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