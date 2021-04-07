السعودية اليوم / دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بالمندق



الباحة 25 شعبان 1442هـ الموافق 07 أبريل 2021م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة أمس الثلاثاء دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، وذلك بمقر وحدة تدريب المندق.

وتضمنت الدورة التي تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عدة موضوعات عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة. ويأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على نشر التوعية الإسعافية في المنطقة.

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