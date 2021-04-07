شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: الوفيات المرورية انخفضت بنسبة 51% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ حكومة المملكة ‏أولت عنايتها بالسلامة المرورية

أكد صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أن حكومة المملكة ‏أولت عنايتها بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية.

وأضاف سموه، عبر تويتر: "‏انخفضت نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%. فقد كانت سابقاً (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح مؤخراً (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة".

وتابع سموه: " بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة، سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".