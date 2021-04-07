لقاح كوفيد-19 شرط دخول دور السينما وصالات المطاعم في البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين، بأنه سيتم بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك اقتصار تقديم الخدمات الداخلية في عدد من القطاعات وإلغاء فحص العودة من السفر للحاصلين على لقاح كوفيد-19 فقط.

الخدمات الداخلية:

وأشار البيان الصادر إلى أن النشاطات تشمل الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي، والصالات الرياضية الداخلية، وبرك السباحة الداخلية، ودور السينما الداخلية، وصالات العرض التابعة لها، وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية، وصالات المناسبات والمؤتمرات، ومراكز الألعاب الداخلية الترفيهية، ومحلات السبا، ولن يسمح لغير المطعمين من الحصول على هذه الخدمات.

الفئات المستهدفة:

وأكد البيان بأن المشمولين بهذه الخدمات هم الحاصلون على جرعتي لقاح كورونا مع مرور أسبوعين على آخر جرعة لهم حسب كل تطعيم، إضافة للمتعافين من فيروس كورونا ومن هم دون الـ18 عاما بصحبة أولياء أمورهم من المطعمين.

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