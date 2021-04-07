ضبط سوري تورط بسرقة محتويات المركبات في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم تورط في عدد من جرائم سرقة محتويات المركبات بعد تهشيهم زجاجها في جدة.

تفاصيل ضبط لص المركبات في جدة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في محافظة جدة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر