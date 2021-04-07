شاهد.. سرعة جنونية لقائد كامري تفقده السيطرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

لم يتمكن سائق سيارة كامري من التحكم بمركبته؛ بسبب السرعة الكبيرة التي كان يقود بها، حيث انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بسيارتين متوقفتين.

وأظهر مقطع فيديو متداول للحادثة صورته كاميرا مراقبة لحظة انحراف سيارة الكامري واصطدامها بسيارة متوقفة، حيث جرفتها لتصطدم أيضًا بمركبة ثالثة كانت متوقفة.

ولم يتبين إذا ما أسفر الحادث عن وقوع إصابات لقائد الكامري أو أي شخص آخر تواجد قرب الموقع.



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