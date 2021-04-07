الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

البنتاجون : لا علاقة لقواتنا بحادث السفينة الإيرانية في البحر الأحمر

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماكنولتي، أنه لا علاقة للقوات الأمريكية بحادثة السفينة الإيرانية في البحر الأحمر.

السفينة الإيرانية في البحر الأحمر:

وكانت سفينة إيرانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية محلية.

وأوضحت التقارير أن الهجوم الذي تعرضت له السفينة قبالة سواحل إريتريا قد يمنعها من مواصلة الإبحار.

لغم لاصق:

وذكرت قناة العربية وفقًا لمصادر بأن كوماندوس إسرائيليًّا ألصق بسفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري عبوة مغناطيسية ناسفة، منوهة إلى أن السفينة يشغلّها الحرس الثوري كمركز جمع معلومات استخبارية قبالة الشاطئ الغربي لليمن.

إسرائيل وإيران:

ووفقًا لتقارير صحفية فإن إسرائيل استهدفت في الآونة الأخيرة سفنًا إيرانية بـ12 هجومًا عبر تخريب وتفجير نقاط حيوية لتشغيل السفن، دون أن يرافقها انفجار أو إطلاق صاروخ.

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