الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

النائب العام الأردني يحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين

متابعات الخليج 365 - متابعة

قرر النائب العام الأردني حسن العبداللات حظر النشر في كل ما يتعلق بموضوع الأمير حمزة بن الحسين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن نائب عام عمان أعلن عن حظر النشر في هذه المرحلة من التحقيقات، حفاظًا على السرية.

الإعلام ومواقع التواصل:

وأضاف: حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع.

بيان الديوان الملكي:

وجاء هذا الإعلان بعد يوم على إصدار الديوان الملكي الأردني بيانًا قال فيه: إن الأمير حمزة بن الحسين وقع على فحواه، وبأنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مشددًا على التزامه بالدستور الأردني.

اعتقالات وتحقيقات:

وأعلنت الأردن السبت الماضي عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية، فيما صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لاحقًا أن “تحقيقات أولية” رصدت اتصالات للأمير حمزة مع جهات خارجية- لم يسمها- لزعزعة أمن البلاد.

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت أيضًا تواصل بين أشخاص محيطين بالأمير حمزة مع ما يسمى بالمعارضة الخارجية.

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