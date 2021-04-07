الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة غدًا ومكة تسجل 40 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها بمشيئة الله تعالى على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

توقعات الطقس غدًا:

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كذلك توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حركة الرياح السطحية:

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 35كم/ ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 18- 35كم/ ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وتوقع المركز كذلك أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة غدًا الأربعاء عند 40 درجة مئوية، أما درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:

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