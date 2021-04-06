شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «سوري» متهم بسرقة المركبات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في محافظة جدة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.