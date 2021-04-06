شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب»: معسكر تدريبي للمشاركين في «كرام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة إقامة معسكر تدريبي مخصص للمشاركين في برنامج "كرام" تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال السياحة والتسويق وريادة الأعمال، لتمكين المشاركين في البرنامج من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.

جاء ذلك خلال مداخلته في الحلقة الختامية للنسخة الأولى من برنامج "كرام" التلفزيوني على شاشة mbc1، الذي نجح بشكل لافت في استعراض مواهب وإبداعات شباب وفتيات الوطن في ابتكار وتصميم وتقديم التجارب السياحية الملهمة، التي تعكس قيم الحفاوة السعودية وما تملكه المملكة من كنوز سياحية.

وكانت النسخة الأولى من برنامج "كرام" التلفزيوني قد انطلقت في التاسع من شهر فبراير ٢٠٢١، على شاشة قناة mbc1، وتنافس من خلالها المبدعون ورواد الأعمال في تقديم أجمل التجارب السياحية المميزة والمبتكرة، وامتد البرنامج التلفزيوني على مدى ٩ حلقات تُعرض بشكل أسبوعي، يتوج الفائز في كل حلقة بجائزة قدرها ١٠٠ ألف ريال، كما بلغت قيمة الجائزة الكبرى ٥٠٠ ألف ريال؛ وكانت من نصيب المتسابقة "نورة السعدون"، كما حصل "ماجد عون" على المركز الثاني، و"فيصل الريثي" على المركز الثالث.

وقدم وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة في ختام البرنامج التلفزيوني "كرام" عبر مداخلة مع طاقم البرنامج؛ الشكر لجميع العاملين على ما تم تقديمه من جهد وعمل متقن ومميز، كما قدم التهنئة للفائزين بالجوائز الأولى، مشيدا بمستوى الابتكار والاحترافية.

وأشار إلى أنه وجه صندوق التنمية السياحي وإدارة التراخيص بوزارة السياحة بتقديم كافة سبل الدعم المالية واللوجستية للمؤهلين في معسكر "كرام" التدريبي، لتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.