شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. رئيس الأركان يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخرج الدورة (18) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف وكان في استقباله الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك ألقى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل ومشاركة أبنائه الطلبه فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.

وأكد أن الطلاب قد تلقوا تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القيادية، ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان؛ للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم, كما أوضح بأن هذه الدورة تضم عدداً من الدول الشقيقة والصديقة أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك تم تسليم راية الكلية وأدى الخريجون القسم ثم تم إعلان النتائج وكرم المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية ثم عزف السلام الملكي.