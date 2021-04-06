شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: الأمير فيصل بن فرحان لم يقدم أي طلبات في زيارته للأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية أن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية، مشددة على أن وزير الخارجية لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات.

جاء ذلك في ردها على استفسار من شبكة CNN حول إن كان وزير الخارجية قد طلب الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، والذي أدرج اسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن" التي كشفت عنها الحكومة الأردنية مؤخرًا.