طريقة الشراء من موقع امازون السعودي وأهم العروض لعام 2021

الشراء من موقع امازون والاستفادة من جميع العروض المميزة التي يوفرها الموقع، الذي يعد متجر عالمي ويزوره العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وقد يوجد فيه عدد مميز من منتجات التجميل والملابس وأجهزة إلكترونية وكهربائية، والإكسسوار للسيارات وسلع المطبخ ولعب أطفال وكتب ورقية وأدوات ممارسة الرياضة.

كما أن هذا الموقع له جوانب عديدة من المميزات والتي ترتب عنها زيوع صيته بمختلف دول العالم، كما أن منتجات العرض فيه أصلية ومن أفضل الماركات مما يدفع الأفراد للإقبال عليه، ووفر مجموعة واسعة من التخفيضات والعروض التي تجذب العملاء، كما يسمح الموقع للزبائن بالتقييم للمنتج.

كيفية الشراء من موقع امازون السعودي

قد يجد الشخص صعوبة عند التعامل مع الموقع الإلكتروني لامازون للمرة الأولى، أو شراء أي سلعة من خلاله ولكن يمكن تسهيل العملية الشرائية منه على النحو التالي:

أفتح حساب جديد عن طريق الرابط التالي هنا، ودون اسمك ورقم هاتفك ورمز المرور ثم يضغط على الزر المعد للمتابعة. من شروط فتح الحساب امتلاك العميل لماستر كارد وفيزا بطاقة ائتمان بالإضافة للبريد الأمريكي. والبريد الأمريكي هو من يساعدك في شحن أي منتج للملكة،ويمكن أن تحصل على العنوان الأمريكي لك من خلال موقع واصل العالمي والذي يوفره للأفراد دون أي رسوم. اختار خدمات الأفراد واكتب جميع المعلومات من حيث بياناتك الشخصية وتحديد عما كنت مواطن أو مقيم، وتاريخ ميلادك ورقم إقامتك وتابع الإجراءات الباقية للحصول على البريد الإلكتروني الأمريكي. ثم احصل على موقع امازون السعودية، ثم اضغط على الأيقونة وتابع جميع الخطوات بعد ذلك. ستظهر أمامك صفحة تسجيل الدخول، حدد الأكونت الخاص بك حتى تتمكن من الشراء. في عنوان الصفحة أدخل العنوان للبريد الأمريكي، ثم حدد الوسيلة التي ستقوم بالشراء بواستطها ومن هنا تكون بداية عملية الشراء. من الصفة الرئيسية اكتب اسم المنتج بالمكان المعد له، أو أبحث عن المنتج في القائمة الموجودة باليسار. اضغط على أضف على العربة بعد تحديد المنتج الذي تقوم بشرائه. عند استيفائك لجميع المعلومات السابقة، ستعرف جميع التفاصيل عن المنتج من حيث موعد وصوله ومواصفاته.

كيف تشتري من امازون دون وجود فيزا

يمكن أن تحصل على السلعة التي ترغب فيها من امازون بواسطة بطاقة الهدايا، ودون وجود البطاقة الائتمانية وذلك عن طريق قيامك بالخطوات الأتية: