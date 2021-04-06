رسميًا.. 4 أنشطة تعرِّض المنشآت التجارية والأسواق للغرامة والإغلاق

دعت وزارة التجارة، المنشآت التجارية والمستهلكين للتقيد بالإجراءات الاحترازية، ومنع أيّ ممارسات تتسبَّب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية؛ وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده من الفيروس.

وشدَّدت الوزارة، على منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحال أو الأسواق، وكذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية ومنع مناسبات تدشين المنتجات أو الخدمات الجديدة لدى المنشآت.

وقالت الوزارة، إنَّ عقوبات المنشآت المخالفة تتضمن غرامات مالية والإحالة للنيابة العامة والإغلاق لمدة قد تصل 6 أشهر.