«النيابة العامة»: حظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال والتدخين أمامهم

حظرت النيابة العامة السعودية، بيع التبغ أو أيٍّ من مشتقاته للأطفال، سواء كانوا يشترونها لأنفسهم أو لغيرهم أو التدخين في وجودهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وشاركت النيابة العامة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "يُحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده."

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