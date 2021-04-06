رئيس الأركان يخرج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخرج الدورة (18) من طلبة الكلية وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف.

وكان في استقباله الفريق أول الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وكبار الضباط في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد وادع الثبيتي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة لتشريفة الحفل ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.

وأكد أن الطلاب قد تلقوا تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القيادية ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم.

وأوضح بأن هذه الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك استأذن لتسليم راية الكلية وأدى الخريجون القسم، إثر ذلك تم إعلان النتائج وكرم المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية ثم عزف السلام الملكي.