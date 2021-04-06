بالصور.. غرفة جازان تبحث التعاون في 4 مجالات مع سفير الدنمارك

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد الصايغ سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي والوفد المرافق له.

تأتي الزيارة ضمن جولة يقوم بها السفير الدنماركي ووفده المرافق لمنطقة جازان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والاطلاع على أبرز الشَراكات التجارية والفرص الاستثمارية الصناعية منها والتجارية والسياحية وسبل تعاون رجال الأعمال السعوديين والدنماركيين فيما بينهم لما فيه خدمة وتنمية الاقتصاد في البلديين، فضلًا عن التباحث حول مجالات التعاون في الطاقة والطاقة المتجددة فيما حمل مجال الغذاء: الزراعة العمودية ، الزراعة المائية، وتحسين المياه في الزراعة، وفي مجال الرعاية الصحية ناقش الجانبان الرقمنة، والتصميمات الذكية للمستشفيات، والأجهزة الطبية فيما ركز المحور الرابع على المياه وتحلية المياه.

وأشار رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، إلى العلاقات السعودية الدنماركية ومتانتها ومبرزًا المكانة التي تحتلها مملكة الدنمارك بقارة أوروبا والعالم حيث تمثل أحد الدول الصناعية الهامة بالمجال الاقتصادي، مؤكدًا على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعمق العلاقات التاريخية و التنموية والاقتصادية بين المملكة ومملكة الدنمارك، موضحًا أنَّ العلاقات بين الطرفين علاقات قديمة وتاريخية راسخة وقد دعمت عبر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والثقافية وخاصة الاقتصادية ويسعى البلدان إلى دفع الاستثمارات المشتركة بينهما.

وأضاف الصايغ أنَّ علاقات الصداقة المتميزة والعريقة القائمة بين الطرفين منذ نشأتها والتي تتميز بالتعاون المشترك والعلاقات الثنائية المضطردة في جميع المجالات، والتي تعززت مر العقود حتى الوقت الحالي بفضل الإدارة السياسية والرعاية المتواصلة والدائمة لقادة البلدين وتشمل مجالات التعاون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذًا للتوجيهات قيادة البلدين الصديقين. وأشار الصايغ الى أن السفارة الدنماركية بالمملكة تلعب أيضا دورًا هامًا وكبيرًا في التطوير العلاقات بين البلدين، مشيدًا بدور سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي في تقوية وتنمية وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

وأكّدت احصائيات صادرة عن السفارة الدنماركية بالمملكة أنَّ حجم التبادل التجاري السعودي الدنماركي في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بلغت خلاله قيمة الصادرات الدنماركية من السلع إلى المملكة العربية السعودية 3،44 مليار كرونة دانمركية؛ محققا ارتفاع بنسبة 16.1٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2019 (2،96 مليار كرونة دانمركية). من ناحية أخرى، بلغت قيمة واردات البضائع من المملكة العربية السعودية 64.8 مليون كرونة دانمركية في الأشهر الستة الأولى من عام 2020؛ انخفاض بنسبة 46.7٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2019 (121.6 مليون كرونة دنماركية).

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