12 ألف سعودي تطوعوا لتضميد جروح الإنسانية

وصل مجموع المتطوعين المسجلين في البوابة السعودية للتطوع الخارجي، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى 11.579 متطوعا ومتطوعة، وبلغ عدد البرامج التطوعية المنفذة 119 برنامجا، استفاد منها 252.082 شخصا في 19 دولة، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للبرامج التطوعية المنجزة 28.840.632 ريالا.

العمل التطوعي

«العمل التطوعي» هو بذل الفرد جهدا إنسانيا دون مقابل مادي متفق عليه، وهو أحد مبادئ العمل الإنساني السبعة التي تحرص المنظمات والجهات العاملة في العمل الانساني على تطبيقها. ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سبيلك لتطوع سليم مثمر، حيث نحرص على إتاحة الفرصة للراغبين في العمل التطوعي وخدمة الإنسانية، والمحافظة على تنمية المجتمعات.

التدريب والتأهيل

يتم تدريب وتأهيل المتطوع للمهمات الموكلة إليه عبر إعداد برامج تدريبية تناسب طبيعة الأعمال والمهام المطلوب من المتطوعين تنفيذها. أما دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فالمركز هو الذراع الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة العربية السعودية، ويمكنك من خلاله تقديم خدماتك التطوعية بكفاءة عالية، حيث يهتم المركز بتأهيل المتطوعين، وتمكينهم في المجال التطوعي، تحقيقا لـ«رؤية المملكة 2030».

اهتمامات المركز التطوعية

اهتمت إدارة البرامج التطوعية في المركز بتوفير البيئة المناسبة للتطوع، سواء التطوع داخل مقر المركز أو خارج المملكة، وذلك في قطاعات العمل الإنساني مثل القطاع الصحي والبيئي والإيوائي واللوجستي ودعم المجتمعات.

مجالات العمل التطوعي

تضم هذه المجالات خدمات تعزيز الصحة والعلاج ، ومنها الرعاية والعلاج السريري للمرضى، ومكافحة الأمراض مثل الأمراض المعدية، وبرامج اللقاحات والتحصين، والتوعية والتدريب والتثقيف الصحي، وخدمات الإسعافات الأولية، وبرامج إدارة مرافق المياه والإصحاح، وبرامج السلامة على الطرق، فضلا عن توفير الخدمات الاجتماعية.

كما تضم التأهب للكوارث ومواجهتها والانتعاش من آثارها، وكذلك خدمات الدعم العام والتنمية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

من برامج المركز

- التطوع الداخلي

- الإعلام الإنساني

- عمليات طب النزاعات المسلحة

- الإسعافات الأولية

- تدريب الإسعافات الأولية

- «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب والأطفال

- البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى بجمهورية السودان

- التصوير في الإعلام الإنساني

- البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا الاتحادية

- الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجمهورية اليمن

- البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى في بنجلاديش

- البرنامج الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة بالجمهورية اليمنية

- البرنامج الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة في جيبوتي

- المشروع الطبي التطوعي الأول بمخيم «الزعتري»

- البرامج التطوعية الإغاثية في إندونيسيا

- البرنامج التعليمي الثاني بمخيم «الزعتري»

- مشروع التطوع في جزيرة سقطرى

- الحملة الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بالمغرب والسنغال والجابون والكونجو وباكستان وغيرها

- الحملة الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية للأطفال في موريتانيا والبالغين بالنيجر

- البرنامج الطبي التطوعي للجراحات العامة في جزر القمر

إحصاءات التطوع في المركز

- 11.579 إجمالي المتطوعين المسجلين في البوابة السعودية للتطوع الخارجي

- 119 عدد البرامج التطوعية التي نفذها المركز

- 19 عدد الدول المستفيدة من برامج المركز التطوعية

- 252.082 مجموع المستفيدين من برامج المركز التطوعية داخل الدول المستفيدة

- 28.840.632 ريالا التكلفة الإجمالية لبرامج المركز التطوعية المنجزة

- 33.583 عدد العمليات الجراحية التي نفذها الفريق الطبي التطوعي