التقصير يقتل جنى ويسجن 4 موظفين

أصدرت المحكمة الجزائية بأبها (الدائرة الجزائية المشتركة الثانية) حكما يقضي بسجن 4 من موظفي بلدية المجاردة في قضية وفاة الطفلة جنى الشهري ذات الـ9 أعوام بعد مرور أكثر من عامين على الواقعة 13 محرم 1440هـ.

الحكم

وجاء في الحكم، أنه بناء على ما سلف من الدعوى العامة والخاصة، ولما تقدم رصده في مرافعة هذه الدعوى، فإن الدائرة تقرر الآتي:

ثبوت إدانة المدعى عليهم الأربعة بسوء الاستعمال الإداري عن طريق التقصير والإهمال وعدم القيام بالعمل، مما نتج عنه وفاة الطفلة (جنى الشهري) بسبب الصعق الكهربائي من أحد الأعمدة بحديقة شارع الفن. وعملا بالفقرة الخامسة من المادة الثانية تقرر للحق العام سجن كل واحد منهم لمدة شهرين تحتسب منهما مدة الإيقاف على ذمة هذه القضية. كما تقرر للحق الخاص سجن كل واحد منهم لمدة شهرين تحتسب مستقلة عن سجنهم السابق. وأخذ التعهد بعدم العودة. وبما تقدم تحكم الدائرة.

الحادثة

تعود تفاصيل القضية إلى 13 محرم 1441 عندما تسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة بحديقة شارع الفن في وفاة «جنى». وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني ومندوب البلدية معاينة عمود الإنارة الذي تسبب في وفاة الطفلة، واتضح أن هناك 6 أعمدة تعاني ماسا كهربائيا، وتم فصل التيار الكهربائي عن الشارع بأكمله، لخطورة هذه الأعمدة، وأثبت تقرير الطب الشرعي تأكيد الوفاة بالصعق الكهربائي. وتسببت القضية في إعفاء رئيس بلدية المجاردة حينها، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم، وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

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13 محرم 1441هـ تسبب ماس كهربائي في وفاة «جنى».

باشرت الدوريات الأمنية المعاينة، واتضح أن هناك 6 أعمدة تعاني ماسا كهربائيا.

فصل التيار الكهربائي عن الشارع بأكمله.

إثبات تقرير الطب الشرعي الوفاة بالصعق.

الإعفاء والتحقيق لرئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية.

إلزام بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال في 1442/4/2هـ.

سجن 4 موظفين بسبب سوء الاستعمال الإداري عن طريق التقصير والإهمال وعدم القيام بالعمل مما نتج عنه الوفاة