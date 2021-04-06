6 أشهر إغلاق لأي منشأة تتسبب في التزاحم

1- منع إقامة المسابقات التجارية «التي تستدعي الحضور».
2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.
3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
4- منع مناسبات تدشين منتجات او خدمات جديدة لدى المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولية تقع على عاتق المنشأة التجارية، وفي حال رصد أي تجاوز سيتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق لمدة 6 أشهر، والإحالة للنيابة العامة.
كما دعت «التجارة» المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحرص بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحاما، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
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