السعودية اليوم / الجزائر تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 ابريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 140 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 117.879، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3.112، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82.096.

// انتهى //

22:50ت م

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الجزائر 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 ابريل 2021 م واسسجلت الجزائر 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 117.879، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3.112، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82.096.// انتهى //22:50ت م0277

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