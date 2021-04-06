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السعودية اليوم / الجزائر تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الجزائر 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 ابريل 2021 م واس
سجلت الجزائر 140 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، و أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 117.879، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3.112، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82.096.
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22:50ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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