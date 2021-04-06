السعودية اليوم / لبنان تسجل 2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2296 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى تسجيل 36 وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6479، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 389109.

// انتهى //

21:27ت م

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بيروت 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 482798 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى تسجيل 36 وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6479، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 389109.// انتهى //21:27ت م0264

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