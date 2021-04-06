السعودية اليوم / تكريم الفائزين والفائزات في مسابقات التعليم بمحافظة الليث



جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

كرّم محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي ، ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم, الفائزين والفائزات في المسابقات التعليمية التي أقيمت خلال العام الدراسي الحالي 1442هـ .

وأشاد الدكتور الحازمي بجهود كافة اللجان العاملة التي أشرفت على كافة المسابقات والفعاليات التي تبنتها إدارة التعليم خلال سير العملية التعليمية عن بعد ، ومتابعة تنفيذ مجرياتها في الميدان التعليمي بكل جودة وإتقان , منوهاً بدور الأسر وأولياء الأمور الذين جعلوا من منازلهم بيئة مناسبة للتعليم والتعلم وقدموا الدعم والمساندة لأبنائهم ورسموا لوحة وطنية تجسدت من خلالها شراكة الأسرة والمدرسة.

وكانت أبرز نتائج ومخرجات المسابقات التي نُفذت، على النحو التالي : مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بلغ عدد الفائزين بالجائزة ( 17 ) فائزاً وفائزة ، وعدد المنتجات المشاركة على مستوى جميع مدارس البنين والبنات (791)، فيما بلغ عدد الفائزين في مسابقة " اقرأ معي " ، (81 ) طالباً وطالبة ، ووصل إجمالي المشاركين والمشاركات (9152) طالباً وطالبة .

وفي مسابقة النشاط الطلابي عن بعد ، بلغ عدد المشاركين (3142) طالباً من مختلف المراحل الدراسية ، ووصل عدد المنتجات ثلاثة آلاف فيديو رُفعت عبر منصة النشاط الرقمية , وفي مسابقة "الصلاة نور" ، بلغ عدد الفائزين (18) طالباً وطالبة ، فيما وصل عدد المشاركين والمشاركات (7500 )طالب وطالبة .

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20:49ت م

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