السعودية تزيد الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، زيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ، يومياً خلال شهر رمضان المبارك، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



وأوضح مصدر مسؤول برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لوكالة الانباء السعودية، ان هذه الإجراءات خاصة بالأشخاص المحصنين، عبر تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا)..داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا) وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.