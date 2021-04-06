السعودية تسجل قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

سجلت السعودية، الثلاثاء، قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 394169 حالة مؤكدة، بزيادة 792 إصابة .

وتم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 380772 حالة، ما يمثل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6711 حالات وفاة.