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السعودية تسجل قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

سجلت السعودية، الثلاثاء، قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 394169 حالة مؤكدة، بزيادة 792 إصابة .

 

وتم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 380772 حالة، ما يمثل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

 

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6711 حالات وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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