شركة نجم تطلق خدمة الواتساب للإبلاغ عن الحوادث المرورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

فعلت شركة نجم لخدمات التأمين خدمة الواتساب لعملائها في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتوفير أفضل الخدمات لعملائها ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

أهمية خدمة الواتساب في شركة نجم:

وستتيح هذه الخدمة، في وقتٍ لاحق، لجميع المستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الحوادث المرورية من خلال حساباتهم الشخصية على تطبيق واتساب، حيث سيتم ربطهم مباشرة بنظام الرد الآلي (chatbot) من “نجم”.

ومن خلال هذا النظام، سيتمكن العملاء من الإبلاغ عن أي حادث مروري في أقل من دقيقتين، هذا إلى جانب الاستفادة من خدمة تحديد الموقع التي يوفرها تطبيق واتساب، الأمر الذي يمكّن أخصائي تحديد المسؤولية من معرفة موقع الحادث بدقة والوصول إليه سريعًا.

وستعمل “نجم” على تطوير هذه الخدمة وتوسعة نطاقها كي تشمل جميع خدمات “نجم” المؤتمتة بما يتيح للمستخدمين تسجيل الشكاوى والاستعلام عن الخدمات وطلبها وإرسال الاستفسارات والحصول على إجابات حولها كما هو متاح من خلال منصات نجم الرقمية.

تعزيز شمولية الخدمة:

وأوضحت شركة نجم أن تطبيق الواتساب بات خيار التواصل المفضل لدى مليارات من المستخدمين حول العالم، إذ ستوفر هذه المنصة الفورية لشركة نجم فرصة فريدة لتعزيز شمولية الخدمات المقدمة، وبالتالي توسيع نطاق انتشارها على امتداد المملكة. وتأتي هذه الخدمة في إطار إستراتيجية نجم لتعزيز تجربة سائقي المركبات في المملكة مع خدمات التأمين وترسيخ الثقافة التأمينية من خلال البناء على القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الشركة في مجال خدمة العملاء وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت “نجم” أن توسيع نطاق الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء، والتي تشكل حاليًّا 95 في المائة من إجمالي الخدمات، يأتي ضمن ركائز إستراتيجية “أساس” التي تعمل نجم على تطبيقها، وتمثل مرتكزًا لتحقيق مستهدفات الشركة رؤية المملكة 2030 لناحية تسريع وتيرة التحوّل الرقمي الشامل للارتقاء بجودة الخدمات. كما أن خطة الشركة المستقبلية تشمل الترقية إلى نظام ذكاء الأعمال للرد الآلي، الذي يقوم بتحويل البيانات الأولية الواردة من المحادثات مع العملاء إلى تحليل إحصائي دقيق يتم توظيفه في تطوير عمليات الشركة. وفي موازاة ذلك، تخطط “نجم” لإنشاء إدارة مركزية لخدمة العملاء تضم جميع شركات التأمين على المركبات.

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