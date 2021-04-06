النيابة العامة : يحظر بيع التبغ للأطفال أو التدخين أمامهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من بيع التبغ للأطفال أو استخدامهم في الشراء أو الدعاية له أو حتى التدخين في حضورهم.

وقالت النيابة العامة: إنه يحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

حظر بيع التبغ للأطفال:

ودعت النيابة العامة أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها إلى منع بيع التبغ أو أي من مشتقاته للأطفال، سواء أكانوا سيشترونها لأنفسهم أم لغيرهم، داعية إلى التأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلًا، مؤكدة أن القيام بذلك يضع أصحاب المحلات تحت طائلة المساءلة النظامية.

مسؤولية أقرباء الطفل:

وأهابت النيابة بأقرباء الأطفال وكل المتعاملين معهم، سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة، الامتناع عن التدخين أثناء وجودهم.

النيابة العامة تتولى التحقيق:

وأشارت النيابة إلى أنها تتولى التحقيق في جرائم مخالفة نظام الطفل وتتولى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

شارك الخبر