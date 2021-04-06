توفر السلع الرمضانية بمتاجر المدينة المنورة والعمل على مدار الساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - واس

تستعد متاجر وأسواق المواد الغذائية بالمدينة المنورة لاستقبال شهر رمضان بتوفير السلع الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

وفرة السلع الرمضانية

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” ، اليوم، خلال جولة ميدانية توافر السلع الاستهلاكية الرمضانية في الأسواق ومتاجر الأغذية بالمدينة المنورة وإقبال المواطنين والمقيمين عليها وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

العمل على مدار الساعة

وتعمل المراكز التجارية ومحال التموينات على مدار الساعة على توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.

كما حرصت إدارة المراكز التجارية على توفير الخدمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر وسائل السلامة التي تتخذها تلك المراكز التجارية والتموينية من توافر المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.



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