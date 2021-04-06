مصابو كورونا من الحاصلين على لقاح كوفيد-19 لا ينقلون العدوى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد د. أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بأن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 ثم أصيبوا بالفيروس ليس لديهم القدرة على نقل عدوى كورونا إلى الأشخاص الآخرين.

نقل عدوى كورونا:

وأشار خلال مقابلة مع شبكة CNN إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا، ومن ثم أصيبوا بالفيروس، كان لديهم مستوى أقل بكثير من الفيروس في البلعوم الأنفي، مقارنةً مع الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

مواجهة سلالات كورونا:

يشار إلى أن “فاوتشي” شدد في تصريحات سابقة على أن أفضل وسيلة لمواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة هو تطعيم أكبر عدد من الناس بأسرع وقت ممكن.

الدراسات مستمرة:

وأوضح أن الحصول على نتائج الدراسات حول فعالية إعطاء جرعة واحدة من لقاحي “فايزر ومودرنا” في ضوء قيود إمدادات اللقاح، سيستغرق شهورًا، منوهًا على ضرورة حصول الأشخاص على جرعتين من اللقاح في الوقت الحالي.

لقاح كوفيد-19:

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن التطعيم ضد كوفيد 19 لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون إستراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، ولا زال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس: إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها؛ لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.

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