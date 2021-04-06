الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح كوفيد-19 لمنسوبي سجون الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح كوفيد-19 لمنسوبي المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة “الوقاية أمان” التي دُشنت مطلع شهر مارس الماضي.

خطة توزيع لقاح كوفيد-19:

وحرصت فرق الخدمات الطبية أثناء تواجدها في المديرية العامة للسجون، على توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع تأكيد هذه الرسائل على ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة شاملة تنفذها الخدمات الطبية من خلال القيام بجولات ميدانية مستمرة بقطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، فضلًا عن تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين في مقرات خصصت لذلك، بمختلف مناطق ومدن المملكة.

حملة الوقاية أمان:

يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تسخر إمكانياتها كافة وطاقاتها (البشرية والفنية) لتنفيذ حملة “الوقاية أمان” التي انطلقت مطلع شهر مارس الماضي لتقديم لقاح فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك من خلال خطة شاملة متكاملة ومبادرات على مستوى واسع النطاق، تضمنت تدشين (27) مركزًا وتنفيذ (38) جولة ميدانية في مختلف مدن ومناطق المملكة.

فرق طبية نوعية متخصصة:

وتقوم الخدمات الطبية بتنفيذ حملة “الوقاية أمان” من خلال فرقها الطبية النوعية المختصة في مختلف المستشفيات والمراكز والعيادات الشاملة التخصصية التابعة لها، وبأفضل المعدات الطبية الحديثة، في ظل الجهود الكبيرة التي سخرتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

التوسع في مراكز اللقاحات:

وعلى صعيد المراكز فقد بدأت الخدمات الطبية أعمالها في الحملة بافتتاح (14) مركزًا لتقديم اللقاح، وتوسعت في افتتاح المقارّ حتى وصل العدد الإجمالي إلى (27) مركزًا حتى الآن، شملت مراكز في مستشفيات قوى الأمن في الرياض ومكة المكرمة والدمام، والمدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في الرياض، والمدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى المركز الصحي بديوان وزارة الداخلية.

كما شملت المقارّ عيادات طب الأسرة والمجتمع بالرياض، وجميع العيادات الشاملة التخصصية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية لتقديم اللقاح عبر مراكزها الطبية المعتمدة.



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