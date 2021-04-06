نائب أمير مكة يبحث مع أئمة ومؤذني المسجد الحرام خطة رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل نائب أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، يرافقه أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة وخطباء ومؤذنو المسجد الحرام.

وخلال اللقاء الذي تم في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، هنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة أئمة وخطباء ومؤذني الحرم المكي بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

خطة الرئاسة لشهر رمضان:

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطة رئاسة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك والتي ينفذها أكثر من 4400 موظف وموظفة بالإضافة لتخصيص قرابة 5 آلاف عامل وعاملة، وتركز الخطة على تقديم الخدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام:

وثمّن الرئيس العام لشؤون الحرمين هذه اللفتة من نائب أمير منطقة مكة غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد، الذين يولون الحرمين الشريفين والعاملين فيهما غالية الاهتمام والعناية.

وأفاد الدكتور السديس بأنه سوف يتم وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي في المصليات، بالإضافة إلى تعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة، فيما سيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للفرز.

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