4 إجراءات من التجارة لمجابهة كوفيد-19 بالمنشآت التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة التجارة المنشآت التجارية وعموم المستهلكين للتقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي كوفيد-19 في السعودية.

إجراءات التجارة لمنع انتشار كوفيد-19:

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام، ومنع المنشآت التجارية والأسواق من أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك:

1- منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”.

2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.

4- منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.

مسؤولية المنشأة التجارية:

وأوضحت الوزارة أن المسؤولية تقع على عاتق المنشأة التجارية، وفي حال رصد أي تجاوز سيتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق لمدة 6 أشهر، والإحالة للنيابة العامة.

كما دعت “التجارة” المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحرص بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحام، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم- بإذن الله- وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

حالات كوفيد-19 في السعودية:

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت اليوم تسجيل (792) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (467) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وبذلك يصل عدد حالات كورونا في السعودية 394169 تعافى منهم 380772، في حين وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 6711، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6686، من بينها 846 حالة حرجة.



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