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منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية

منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه لحماية المجتمع من فيروس تم منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية.

ممارسات ممنوعة: 

وأوضح الحسين في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن الممارسات الممنوعة منها:

1- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.

2- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.

3- منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”.

منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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