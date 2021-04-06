منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه لحماية المجتمع من فيروس كورونا تم منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية.

ممارسات ممنوعة:

وأوضح الحسين في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن الممارسات الممنوعة منها:

1- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.

2- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.

3- منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”.



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