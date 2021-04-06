- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06
منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق ودعوة المشاهير للمنشآت التجارية
منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه لحماية المجتمع من فيروس كورونا تم منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية.
ممارسات ممنوعة:
وأوضح الحسين في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن الممارسات الممنوعة منها:
1- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.
2- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
3- منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”.
شارك الخبر
شارك الخبر