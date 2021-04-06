القدية تعيّن عبدالله الداود عضو مجلس إدارة وعضواً منتدباً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شركة القدية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن تعيين عبدالله بن ناصر الداود في منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

عبدالله الداود:

ويمتلك الداود خبرات ومعرفة واسعة في عدد من المجالات والمشاريع الكبرى ، وقاد خلالها برنامج تحول الشركة التي كانت تعمل في قطاع السفر والسياحة إلى شركة ترتكز أعمالها في قطاع التقنية.

كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) – وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – حيث تسهم في مسيرة تطوير قطاع الترفيه في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الداود سيعمل تحت قيادة مجلس الإدارة بشكل مباشر وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب غاس، الأمر الذي سيسهم في تطوير مسيرة شركة القدية للاستثمار وتحقيق أهدافها.

مشروع القدية:

وتقود شركة القدية للاستثمار عملية تطوير مشروع القدية، المقرر أن يصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة. تسعى القدية، باعتبارها مكونًا رئيسًا في رؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى تحقيق هدف اقتصادي واجتماعي مزدوج، يتمثل في دفع مسيرة التنوع الاقتصادي وفتح آفاق مسارات مهنية جديدة وإثراء حياة الشباب في المملكة.

أُطلق مشروع القدية في ٧ أبريل ٢٠١٧ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات العامة. ووضع حجر أساس المشروع في ٢٨ أبريل، ٢٠١٨. ثم تأسست شركة القدية للاستثمار، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في ١٠ مايو ٢٠١٨.

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