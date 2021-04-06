تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة لأول مرة عن بعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب​ بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لأول مرة “مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة” لأكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة “عن بعد”، حيث أجرى طلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي المقياس من منازلهم.

خطة إستراتيجية:

ويأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة لهيئة تقويم التعليم للتحول الرقمي، وتقديم خدماتها ومشاريعها التقويمية بشكل تقني، إضافة إلى التحسين المستمر في تطوير العمليات الرقمية بما يعزز من كفاءة وجودة أعمالها ومشاريعها، واستخدام أفضل التقنيات الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمستفيدين والمستفيدات.

كما أتاحت الهيئة إجراء المقياس في المقرات المحوسبة التابعة لها، للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة، حيث عقدت المقياس في (109) مقرات موزعة على مدن ومحافظات المملكة خلال الفترة من 17 يناير – 4 فبراير 2021م، وبلغ عدد الطلبة المختبرين في المقرات أكثر من ( 20 ) ألف طالب وطالبة.

التعرف على الموهوبين:

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين، عبر قياس القدرات العقلية والإبداعية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، حيث أُتيح أداء المقياس للطلبة من منازلهم من خلال منصة الاختبارات “عن بُعد”، التي تعتمد على نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني، يتم من خلاله متابعة جميع المهام المرتبطة بالاختبار.

يشار إلى أن نتائج القياس أعلنت يوم أمس الأول عن طريق مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، فيما دعت الهيئة الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare​؛ لتقديم الخدمات المساندة لهم، والإجابة عن جميع استفساراتهم.

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