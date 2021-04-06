المملكة السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد في رمضان

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد أو المرافق التابعة لها خلال شهر رمضان 2021.



ونشر موقع الوزارة على "تويتر"، الثلاثاء، توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان.

وأضاف البيان أنه تم "التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة".