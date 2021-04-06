شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستقبل السديس وعدد من أئمة ومؤذني الحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرافقه عدد من أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معبرين عن صادق التهنئة بهذه المناسبة سائلين الله لسموه ولجميع المسلمين أن يبلغهم رمضان.

وعبّر الرئيس العام عن شكره وتقديره لسموه الكريم على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة ومتابعته لأعمال الرئاسة، سائلاً الله لسموه العون والتوفيق والسداد وأن يعينه على خدمة دينة ومليكه ووطنه والحرم المكي الشريف وقاصديه.

وختم حديثه الشيخ السديس بالدعاء لقيادة هذا الوطن الغالي بالعون والتوفيق ولجميع المسلمين أن يبلغهم الشهر الكريم وهم في أحسن حال.