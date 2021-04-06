شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات ولوحات الطرق تواجه كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التنسيق مع ٦٢ جهة حكومية وخاصة وجمعيات لنشر مواد توعوية

واجهت صحة الشرقية فيروس كورونا الجديد COVID-19 وتصدت لمنع إنتشاره بجهود توعوية متزامنة مع مرحلة الجائحة الحالية حيث أطلقت مبادرات توعوية خلال أقل من أسبوع بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية لخدمة ملايين المستفيدين .

وقد قامت بالتنسيق مع ٢٧ جهة حكومية بالتنسيق مع أمارة المنطقة الشرقية وأمانة الشرقية ، إضافة إلى ٢٣ جهة قطاع خاص وعدد من الجمعيات و12جهة إعلامية بنشر منتجات توعويه متنوعه تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة . كما ركزت الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يحب من الإصابة بالفيروس.

وأوضحت صحة الشرقية أنها تقوم بدورها المهني لرفع الوعي الصحي لأفراد مجتمع الشرقية كافة ، من مواطنين ومقيمين لحمايتهم من ضرر فيروس كورونا كوفيد 19، وتعريفهم على سبل الوقاية منه. مشيرة إلى أن مبادراتها التوعوية ضد فيروس (كورونا) مستمرة ، وسوف تتواصل بمشيئة الله بالتوعية خلال شهر رمضان تستهدف المجمعات والمراكز التجارية والأماكن العامة والمساجد والجوامع لإرشاد المجتمع إلى سلوكيات سليمة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .